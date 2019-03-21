Завтра в Україні до 13 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Найближчої доби в Україні, крім півдня, невеликий дощ, вдень на сході помірний дощ; вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та східних областях пориви 15-20 м/с; температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, на сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"В суботу на Лівобережжі невеликий сніг з дощем, в неділю вдень у більшості областей місцями невеликий дощ; вітер поступово послабшає; температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 4-11° тепла, у західних, Вінницькій та Одеській областях 12-17°", - додали синоптики.
У прес-службі підкреслили, що на Київщині завтра невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-5° тепла, 8-11°.
Як повідомляв УНН, на вихідних буде до 17 градусів тепла.