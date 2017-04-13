Завтра в Украине будет облачно с прояснениями

"Временами небольшой дождь, лишь в южной части без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

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Температура ночью 3-8 градусов тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градусов, днем ​​9-14 градусов тепла, в южной части 13-18 градусов.

В Карпатах временами дождь и мокрый снег, температура ночью и днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.