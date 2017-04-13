Завтра в Украине будет облачно с прояснениями

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Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 28609 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101447 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116881 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175709 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128676 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124044 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116711 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107480 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103895 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Завтра в Украине будет облачно с прояснениями

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями

Киев  •  УНН

 • 8828 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.

"Временами небольшой дождь, лишь в южной части без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра в Киеве облачно с прояснениями

Температура ночью 3-8 градусов тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градусов, днем ​​9-14 градусов тепла, в южной части 13-18 градусов.

В Карпатах временами дождь и мокрый снег, температура ночью и днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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