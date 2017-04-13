Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.
"Часом невеликий дощ, лише у південній частині без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с", - йдеться в повідомленні.
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Температура вночі 3-8 градусів тепла, у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градусів, вдень 9-14 градусів тепла, у південній частині 13-18 градусів.
У Карпатах часом дощ і мокрий сніг, температура вночі та вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.