Завтра в Украине без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В начале следующей недели в Украине ожидается сухая прохладная погода. Лишь в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В следующие трое суток (9-11 декабря - ред.) в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-8° тепла", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра, 9 декабря, без осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-7° тепла.
Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.