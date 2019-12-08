Завтра в Украине без осадков

"В следующие трое суток (9-11 декабря - ред.) в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-8° тепла", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра, 9 декабря, без осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-7° тепла.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.