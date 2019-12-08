Завтра в Україні без опадів

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. На початку наступного тижня в Україні очікується суха прохолодна погода. Лише у Карпатах можливий дощ з мокрим снігом, повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

“У наступні три доби (9-11 грудня — ред.) в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 2-8° тепла”, — повідомили синоптики.

На Київщині завтра, 9 грудня, без опадів. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-7° тепла.

Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.

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