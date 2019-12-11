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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 12657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103943 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78029 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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14:10 • 103894 просмотра

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Завтра в Раде проголосуют за создание ВСК по делу Гандзюк

Завтра в Раде проголосуют за создание ВСК по делу Гандзюк

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 12 декабря на рассмотрение вынесут проект о создании временной следственной комиссии - комиссии по вопросам нападений на активистов. Об этом на брифинге относительно законопроекта об "особом статусе" Донбасса сообщил глава партии "Слуга народа", заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Завтра очень насыщенная повестка дня. Из того, что, скажем так, хотелось бы акцентировать - это наконец мы пришли к соглашению между фракциями и внутри фракции относительно временной следственной комиссии по вопросам нападений на активистов - так называемая ВСК по делу Екатерины Гандзюк. Я думаю, мы завтра в зале уже ее проголосуем и начнется работа этой ВСК", - сказал он, отвечая на вопрос о повестке дня ВР кроме законопроекта о "особом статусе" Донбасса.

По его словам, эта следственная группа очень важна, ее инициировали нардепы из "Голоса", а в "Слуге народа" ее поддержали и "делегировали туда людей, которые лично знали Екатерину и других активистов, на которых были совершены нападения".

"И много текущих законопроектов ... Игорного, кажется, не будет. Будет по образованию 2299 - там ряд изменений к высшему образованию, будет ряд других чтений важных", - сказал глава фракции.

Напомним, завтра первым на рассмотрение Рады вынесут законопроект об "особом статусе" Донбасса.

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