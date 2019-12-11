Завтра в Раде проголосуют за создание ВСК по делу Гандзюк

"Завтра очень насыщенная повестка дня. Из того, что, скажем так, хотелось бы акцентировать - это наконец мы пришли к соглашению между фракциями и внутри фракции относительно временной следственной комиссии по вопросам нападений на активистов - так называемая ВСК по делу Екатерины Гандзюк. Я думаю, мы завтра в зале уже ее проголосуем и начнется работа этой ВСК", - сказал он, отвечая на вопрос о повестке дня ВР кроме законопроекта о "особом статусе" Донбасса.

По его словам, эта следственная группа очень важна, ее инициировали нардепы из "Голоса", а в "Слуге народа" ее поддержали и "делегировали туда людей, которые лично знали Екатерину и других активистов, на которых были совершены нападения".

"И много текущих законопроектов ... Игорного, кажется, не будет. Будет по образованию 2299 - там ряд изменений к высшему образованию, будет ряд других чтений важных", - сказал глава фракции.

Напомним, завтра первым на рассмотрение Рады вынесут законопроект об "особом статусе" Донбасса.