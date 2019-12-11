Завтра в Раді проголосують за створення ТСК у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради 12 грудня на розгляд винесуть проект щодо створення тимчасової слідчої комісії - комісії з питань нападів на активістів. Про це на брифінгу щодо законопроекту про "особливий статус" Донбасу повідомив голова партії “Слуга народу”, заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Завтра дуже насичений порядок денний. З того, що, скажімо так, хотілося б закцентувати – це нарешті ми дійшли згоди між фракціями і всередині фракції щодо Тимчасової слідчої комісії з питань нападів на активістів – так звана ТСК у справі Катерини Гандзюк. Я думаю, ми завтра в залі вже її проголосуємо і почнеться робота цієї ТСК", - сказав він, відповідаючи на питання щодо порядку денного ВР окрім законопроекту про "особливий статус" Донбасу.
З його слів, ця слідча група дуже важлива, її ініціювали нардепи з "Голосу", а у "Слузі Народу" її підтримали і "делегували туди людей, які особисто знали Катерину та інших активістів, на яких було здійснено напади".
"І багато поточних законопроектів… Грального, здається, не буде. Буде по освіті 2299 – там низка змін до вищої освіти, буде кілька других читань важливих", - сказав голова фракції.
Нагадаємо, завтра першим на розгляд Ради винесуть законопроект про "особливий статус" Донбасу.