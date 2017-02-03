Завтра в Киеве стартуют полуфиналы национального отбора на Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Уже в эту субботу в Киеве пройдет первый отборочный полуфинал национального отбора на Евровидение-2017, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook национального песенного конкурса.
"Уже завтра состоится первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017! 8 конкурсантов будут бороться за места в финале отбора. Первый тур нас порадует разноплановыми песнями", - говорится в сообщении.
Напомним, в первом полуфинале национального отбора выступят "С.К.А.Й.", Роман Веремейчик и группа "LUMIERE", "Monochromea", "Laliko", "Сальто Назад", "MamaRika", "TAYANNA" и Арсен Мирзоян.
На этом этапе будут определены первые финалисты национального песенного конкурса "Евровидение 2017".
Как сообщал УНН, организаторы Евровидения 2017 представили сцену песенного конкурса.