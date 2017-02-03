Завтра в Киеве стартуют полуфиналы национального отбора на Евровидение-2017

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 9252 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 23981 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 102011 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 36366 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 95427 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 154590 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 149578 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153292 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159322 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167857 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.4м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 49556 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 47140 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 50258 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 45082 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 48373 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 9038 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 49719 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 101857 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 230696 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 283813 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 6902 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 41710 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 40983 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54582 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 75926 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Завтра в Киеве стартуют полуфиналы национального отбора на Евровидение-2017

Киев • УНН

 • 12318 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Уже в эту субботу в Киеве пройдет первый отборочный полуфинал национального отбора на Евровидение-2017, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook национального песенного конкурса.

Завтра в Киеве стартуют полуфиналы национального отбора на Евровидение-2017

"Уже завтра состоится первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017! 8 конкурсантов будут бороться за места в финале отбора. Первый тур нас порадует разноплановыми песнями", - говорится в сообщении.

Напомним, в первом полуфинале национального отбора выступят "С.К.А.Й.", Роман Веремейчик и группа "LUMIERE", "Monochromea", "Laliko", "Сальто Назад", "MamaRika", "TAYANNA" и Арсен Мирзоян.

На этом этапе будут определены первые финалисты национального песенного конкурса "Евровидение 2017".

Как сообщал УНН, организаторы Евровидения 2017 представили сцену песенного конкурса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18