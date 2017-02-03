Завтра в Києві стартують півфінали нацвідбору на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Вже цієї суботи в Києві пройде перший відбірковий півфінал національного відбору на Євробачення-2017, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook національного пісенного конкурсу.
“Уже завтра відбудеться перший півфінал національного відбору на Євробачення 2017! 8 конкурсантів будуть змагатися за місця в фіналі відбору. Перший тур нас порадує різноплановими піснями”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у першому півфіналі нацвідбору виступлять “С.К.А.Й”, Роман Веремейчик і гурт " LUMIERE“, “Monochromea”, “Laliko”, “Сальто Назад”, “MamaRika”, “TAYANNA” і Арсен Мірзоян.
На цьому етапі будуть визначені перші фіналісти національного пісенного конкурсу “Євробачення 2017”.
Як повідомляв УНН, організатори Євробачення 2017 представили сцену пісенного конкурсу.