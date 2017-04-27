Завтра в Киеве ожидается солнечная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Завтра, 28 апреля в столице будет солнечно, днем температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла. Об этом на странице в Facebook сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
"В Киеве последняя пятница апреля будет солнечной. Температура ночью 7-9 ° тепла, днем 21-23 °", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый.
Напомним, синоптики сообщают, что завтра, 28 апреля, на территории Украины ожидается переменная облачность.