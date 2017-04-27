Завтра в Киеве ожидается солнечная погода

"В Киеве последняя пятница апреля будет солнечной. Температура ночью 7-9 ° тепла, днем ​​21-23 °", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый.

Напомним, синоптики сообщают, что завтра, 28 апреля, на территории Украины ожидается переменная облачность.