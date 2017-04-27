Завтра в Києві очікується сонячна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Завтра, 28 квітня у столиці буде сонячно, вдень температура повітря підніметься до 23 градусів тепла. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
“У Києві остання п’ятниця квітня буде сонячною. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 21-23°”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вітер буде південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий.
Нагадаємо, синоптики повідомляють, що завтра, 28 квітня, на території України очікується мінлива хмарність.