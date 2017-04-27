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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Завтра в Києві очікується сонячна погода

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Завтра, 28 квітня у столиці буде сонячно, вдень температура повітря підніметься до 23 градусів тепла. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Завтра в Києві очікується сонячна погода

“У Києві остання п’ятниця квітня буде сонячною. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 21-23°”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вітер буде південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий.

Нагадаємо, синоптики повідомляють, що завтра, 28 квітня, на території України очікується мінлива хмарність.

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