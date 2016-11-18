Завтра в Европе пройдут акции в поддержку Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Германии, Бельгии и Нидерландах завтра пройдут акции в поддержку Турции, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Этнические турки, живущие в Европе, запланировали акции с целью осуждения терроризма в Турции. Демонстрации, которые состоятся в Германии, Бельгии и Нидерландах, пройдут под общим лозунгом "Нет - терроризму, да - демократии".
"Этнические турки в Европе возмущены необоснованной критикой в адрес Турции и поддержкой терроризма. Поэтому есть необходимость проведения такой акции", - сказал глава Международной ассоциации турецких предпринимателей Мустафа Акгун.