Завтра у Європі відбудуться акції на підтримку Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Німеччині, Бельгії та Нідерландах завтра пройдуть акції на підтримку Туреччини, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Етнічні тюрки, що живуть в Європі, запланували акції з метою засудження тероризму в Туреччині. Демонстрації, які відбудуться в Німеччині, Бельгії та Нідерландах, пройдуть під спільним гаслом “Ні — тероризму, так — демократії”.
“Етнічні тюрки в Європі обурені необґрунтованою критикою на адресу Туреччини та підтримкою тероризму. Тому є необхідність проведення такої акції”, — сказав голова Міжнародної асоціації турецьких підприємців Мустафа Акгун.