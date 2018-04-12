Завтра во Львове состоится флешмоб "На велосипеде на работу"

Завтра жителей Львова призывают ехать на велосипеде на работу, учебу или по другим делам, чтобы продемонстрировать преимущества велосипеда для передвижения по городу, стимулировать работодателей создавать лучшие условия для работников, которые хотят ездить на велосипеде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве проведут флешмоб "На велосипеде на работу"

Традиционно в день "на велосипеде на работу" будет организовано велозавтрак, который продлится с 8:00 до 9:00 на пл. Рынок у фонтана Нептуна. Для велосипедистов будет угощение горячими напитками, а также всех присутствующих призывают привозить угощения с собой.