Завтра у Львові відбудеться флешмоб "Велосипедом на роботу"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Завтра, 13 квітня, у Львові відбудеться уже традиційний весняний день Велосипедом на роботу, який ознаменує також початок активного велосезону, передає УНН із посиланням на “Гал-Інфо”.
Завтра мешканців Львова закликають їхати велосипедом на роботу, навчання чи по інших справах, щоб продемонструвати переваги велосипеда для пересування по місту, стимулювати роботодавців створювати кращі умови для працівників, які хочуть їздити на велосипеді.
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Традиційно на день велосипедом на роботу буде організовано велосніданок, який триватиме з 8:00 до 9:00 на пл. Ринок біля фонтану Нептуна. Для велосипедистів буде частування гарячими напоями, а також усіх присутніх закликають привозити частування з собою.