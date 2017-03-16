Завтра в Киеве ожидается небольшой дождь с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Ночью 17 марта в Киеве ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра в пятницу, 17 марта, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 °, днем 6-8 ° тепла.
В последующие дни, 18-19 марта, также ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0 °, днем 5-7 ° тепла.
Как сообщал УНН, Киевсовет порекомендовал столичному бизнесу не сотрудничать с резидентами РФ.
Также напомним, что на улице Борщаговской в столице произошла авария на водопроводе.