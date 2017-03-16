Завтра у Києві очікується невеликий дощ з мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Вночі 17 березня у Києві очікується невеликий дощ з мокрим снігом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру у п’ятницю, 17 березня, у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.
Наступними днями, 18-19 березня, також очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.
Як повідомляв УНН, Київрада порекомендувала столичному бізнесу не співпрацювати з резидентами РФ.
Також нагалаємо, що на вулиці Борщагівській у столиці сталася аварія на водопроводі.