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Завтра в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом

Завтра в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом

Киев • УНН

 • 11131 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Синоптики пообещали в четверг в столице дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

По прогнозу Украинского гидрометцентра в четверг, 16 марта, в Киеве облачно с прояснениями. Синоптики также обещают дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем ​​4-6 градусов.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли из-за непогоды в США, в некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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