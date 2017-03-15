Завтра в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Синоптики пообещали в четверг в столице дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
По прогнозу Украинского гидрометцентра в четверг, 16 марта, в Киеве облачно с прояснениями. Синоптики также обещают дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 4-6 градусов.
Водителей призвали быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли из-за непогоды в США, в некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение.