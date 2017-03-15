Завтра в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом

По прогнозу Украинского гидрометцентра в четверг, 16 марта, в Киеве облачно с прояснениями. Синоптики также обещают дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем ​​4-6 градусов.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли из-за непогоды в США, в некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение.