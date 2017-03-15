Завтра у Києві очікується дощ з мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Синоптики пообіцяли у четвер в столиці дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
За прогнозом Українського гідрометцентру у четвер, 16 березня, у Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики також обіцяють дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3 градусів тепла, вдень 4-6 градусів.
Водіїв закликали бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Нагадаємо, щонайменше чотири людини загинули через негоду в США, в деяких штатах оголошено надзвичайний стан.