Завтра суд огласит приговор экс-бойцам роты "Торнадо" - адвокат

“Приговор будет объявлен завтра в 10:00”, — заявил В.Дроговоз.

Он напомнил, что суд будет объявлять приговор в открытом режиме.

Как сообщал УНН, 6 июля 2015 главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции “Торнадо” пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиоса отмечал, что среди бойцов роты “Торнадо” есть неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов “Торнадо”, которым выдали милицейские удостоверения.

На заседании 19 августа суд изменил одному из бойцов “Торнадо” меру пресечения на круглосуточный домашний арест после того, как он признал вину.

Напомним, Аваков расформировал роту спецназа “Торнадо”, которые обвиняются в незаконном лишении свободы, пытках и убийствах местных жителей под руководством комбата батальона Руслана Онищенко. Он также сообщил, что всем подозреваемым бойцам, а также комбату “Торнадо” избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога. Кроме того, по его словам, будет проведено служебное расследование в отношении других членов спецроты “Торнадо”.