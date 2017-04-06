Завтра суд оголосить вирок екс-бійцям роти “Торнадо” — адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Оболонський районний суд Києва завтра, 7 квітня оголосить вирок у справі екс-бійців патрульної служби міліції “Торнадо”, яких підозрюють у скоєнні особливо тяжких злочинів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат одного із підозрюваних Вадим Дроговоз.
“Вирок буде оголошено завтра о 10:00”, — заявив В.Дроговоз.
Він нагадав, що суд оголошуватиме вирок у відкритому режимі.
Як повідомляв УНН, 6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Оніщенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.
Крім того, А.Матіос наголошував, що серед бійців роти “Торнадо” є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців “Торнадо”, яким видали міліцейські посвідчення.
На засіданні 19 серпня суд змінив одному з бійців “Торнадо” запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт після того, як він визнав вину.
Нагадаємо, А.Аваков розформував роту спецпризначення “Торнадо”, які обвинувачуються в незаконному позбавленні волі, катуванні і вбивствах місцевих жителів під керівництвом комбата батальйону Руслана Онищенко. Він також повідомив, що всім підозрюваним бійцям, а також комбату “Торнадо” обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. Крім того, за його словами, буде проведено службове розслідування щодо інших членів спецроти “Торнадо”.