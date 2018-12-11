Завтра столичное метро будет работать на час дольше
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Завтра, 12 декабря, столичное метро будет работать на час дольше в связи с футбольным матчем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-страницу Киевского метрополитена.
"В этот день метро будет работать на час дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе", - говорится в сообщении.
Особый режим работы станций с 21:00 до 22:00:
-
- Олимпийская не будет работать;
-
- Площадь Льва Толстого закрывается на вход.
-
Также в киевском метрополитене добавили, что после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.
Напомним, билеты на матч "Шахтер-Лион" продаются очень хорошо. Болельщики украинской команды заполнят стадион без дополнительных призывов. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, комментируя призыв Суркиса поддержать "Шахтер" в матче с "Лионом".