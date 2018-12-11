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Завтра столичное метро будет работать на час дольше

Киев • УНН

 • 11593 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Завтра, 12 декабря, столичное метро будет работать на час дольше в связи с футбольным матчем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-страницу Киевского метрополитена.

Завтра столичное метро будет работать на час дольше

"В этот день метро будет работать на час дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе", - говорится в сообщении.

Особый режим работы станций с 21:00 до 22:00:

  • Олимпийская не будет работать; 
  • Площадь Льва Толстого закрывается на вход.

Также в киевском метрополитене добавили, что после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

Напомним, билеты на матч "Шахтер-Лион" продаются очень хорошо. Болельщики украинской команды заполнят стадион без дополнительных призывов. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, комментируя призыв Суркиса поддержать "Шахтер" в матче с "Лионом".

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