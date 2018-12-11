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Завтра столичне метро працюватиме на одну годину довше

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Завтра, 12 грудня, столичне метро працювати на годину довше у зв’язку з футбольним матчем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-сторінку Київського метрополітену.

Завтра столичне метро працюватиме на одну годину довше

"В цей день метро працюватиме на одну годину довше. Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 01:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі", - йдеться у повідомленні.

Особливий режим роботи станцій з 21:00 до 22:00:

  • Олімпійська не працюватиме;
  • Площа Льва Толстого закривається на вхід.

Також в київському метрополітені додали, що після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції.

Нагадаэмо, квитки на матч "Шахтар-Ліон" продаються дуже добре. Вболівальники української команди заповнять стадіон без додаткових закликів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, коментуючи заклик Суркіса підтримати "Шахтар" в матчі з "Ліоном".

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