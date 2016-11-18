Завтра выберут меру пресечения Ю.Гольцу, задержанному на взятке в ЛГС
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра состоится заседание суда по избранию меры пресечения начальнику управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Гольцу, задержанному на взятки. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер УСБУ во Львовской области Мирослава Клячкивская.
Сегодня Ю.Гольца привезли в суд, а завтра состоится судебное заседание. Заседание будет проходить в Шевченковском суде города Львова.
Напомним, как сообщал УНН, начальника Управления Львовского городского совета сегодня задержано во время получения 80 тыс. грн взятки . 17 ноября задержанного Ю.Гольца отстранили от работы .