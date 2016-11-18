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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Завтра оберуть запобіжний захід Ю.Гольцю, затриманому на хабарі в ЛМР

Завтра оберуть запобіжний захід Ю.Гольцю, затриманому на хабарі в ЛМР

Київ • УНН

 • 8401 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра відбудеться засідання суду щодо обрання запобіжного заходу начальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю, затриманому на хабарі. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер УСБУ у Львівській області Мирослава Клячківська.

Сьогодні Ю.Гольця привезли до суду, а завтра відбудется судове засідання. Засідання відбуватиметься у Шевченківському суді міста Львова.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, начальника Управління Львівської міської ради сьогодні затримано під час одержання 80 тис. грн хабара. 17 листопада затриманого Ю.Гольця відсторонили від роботи.

Українські Національні Новини

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