Завтра оберуть запобіжний захід Ю.Гольцю, затриманому на хабарі в ЛМР
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра відбудеться засідання суду щодо обрання запобіжного заходу начальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю, затриманому на хабарі. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер УСБУ у Львівській області Мирослава Клячківська.
Сьогодні Ю.Гольця привезли до суду, а завтра відбудется судове засідання. Засідання відбуватиметься у Шевченківському суді міста Львова.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, начальника Управління Львівської міської ради сьогодні затримано під час одержання 80 тис. грн хабара. 17 листопада затриманого Ю.Гольця відсторонили від роботи.