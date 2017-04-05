Завтра должно быть окончательное голосование по "безвизу" для украинцев - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Завтра в Европейском парламенте должно быть окончательное голосование о предоставлении "безвизу" украинцам. Об этом во время визита в Данию заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Именно сейчас в Европейском парламенте сегодня идут дебаты по завершению рассмотрения безвизового режима для Украины. И завтра быть уже окончательное голосование о предоставлении украинцам права без виз путешествовать свободной Европой", - П.Порошенко.
Как сообщал УНН, И.Климпуш-Цинцадзе надеется на положительное решение завтра по "безвизовых" .