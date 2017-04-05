Завтра має бути остаточне голосування щодо "безвізу" для українців – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Завтра у Європейському парламенті має бути остаточне голосування щодо надання "безвізу" українцям. Про це під час візиту до Данії заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Саме зараз у Європейському парламенті сьогодні ідуть дебати по завершенню розгляду безвізового режиму для України. І завтра має бути вже остаточне голосування про надання українцям права без віз подорожувати вільною Європою”, — П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, І.Климпуш-Цинцадзе сподівається на позитивне рішення завтра по “безвізу”.