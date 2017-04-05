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Завтра має бути остаточне голосування щодо "безвізу" для українців – П.Порошенко

Київ • УНН

 • 12211 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Завтра у Європейському парламенті має бути остаточне голосування щодо надання "безвізу" українцям. Про це під час візиту до Данії заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Саме зараз у Європейському парламенті сьогодні ідуть дебати по завершенню розгляду безвізового режиму для України. І завтра має бути вже остаточне голосування про надання українцям права без віз подорожувати вільною Європою”, — П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, І.Климпуш-Цинцадзе сподівається на позитивне рішення завтра по “безвізу”.

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