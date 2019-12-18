Завтра КСУ рассмотрит дела о толковании ряда положений Конституции

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В четверг, 19 декабря в 10:00 начнется пленарное заседание Палаты Конституционного Суда Украины. Судья-докладчик по делу - Виктор Колесник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации КСУ.

"19 декабря в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14", - говорится в сообщении.

Так, субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством дать толкование положений первого предложения части первой статьи 13 и части первой статьи 14 Конституции Украины в системной связи с другими положениями Конституции Украины:

- преамбулы, в которой закреплено, что Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение, заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство, осознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, принимает настоящую Конституцию - Основной Закон Украины;

- статьи 1, согласно которой Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство;

- части второй статьи 3, согласно которой права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства; государство отвечает перед человеком за свою деятельность; утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства;

- части второй статьи 5, по которой носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления;

- части четвертой статьи 13, согласно которой государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики; все субъекты права собственности равны перед законом.

По мнению авторов ходатайства, отсутствие официального толкования понятия земли как объекта права собственности Украинского народа, основного национального богатства в контексте первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины может в дальнейшем поставить под сомнение соответствие Основному Закону Украины любой из принятых законов, а также привести к нарушению гражданского согласия в Украине. Народные депутаты Украины утверждают, что право собственности на землю Украинского народа и право собственности на землю граждан, юридических лиц, территориальных общин, государства не являются тождественными.

Напомним, Конституционный суд Украины частично признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права Президента назначать руководителей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заключение КСУ.

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