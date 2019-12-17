КСУ оприлюднив висновок щодо призначення Президентом голів ДБР та НАБУ

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Конституційний суд України частково визнав неконституційним законопроект про закріплення в Конституції права Президента призначати керівників Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро. Про це УНН повідомляє з посиланням на висновок КСУ.

Так, Конституційний Суд виніс два висновки. У першому, законопроект про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014) не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

У другому, законопроект щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України.

Раніше представник Президента Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський заявив, що наділення Президента України повноваженнями призначати та звільняти з посад директорів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань посилить незалежність державних правоохоронних органів. 

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, навіщо йому право призначати й звільняти директорів НАБУ і ДБР.

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