КСУ оприлюднив висновок щодо призначення Президентом голів ДБР та НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Конституційний суд України частково визнав неконституційним законопроект про закріплення в Конституції права Президента призначати керівників Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро. Про це УНН повідомляє з посиланням на висновок КСУ.
Так, Конституційний Суд виніс два висновки. У першому, законопроект про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014) не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України.
У другому, законопроект щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України.
Раніше представник Президента Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський заявив, що наділення Президента України повноваженнями призначати та звільняти з посад директорів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань посилить незалежність державних правоохоронних органів.
Нагадаємо, у Зеленського пояснили, навіщо йому право призначати й звільняти директорів НАБУ і ДБР.