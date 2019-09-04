У Зеленського пояснили, навіщо йому право призначати й звільняти директорів НАБУ і ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Закріплення в Конституції права утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань за Президентом необхідно для легітимізації існування цих органів. Про це заявив народний депутат, представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський під час засідання Комітету з антикорупційної політики, передає кореспондент УНН.
“Керівників антикорупційних органів де-факто призначає Президент України відповідно до своїх повноважень, визначених законом. Чому Верховна Рада попереднього скликання ухвалила закони, які передбачають повноваження Президента всупереч вимогам Конституції, — це питання до наших попередників... Щоб не створювати якісь штучні підстави для сумнівів у легітимності органів, які мають надзвичайно важливе суспільне і правове значення, і пропонується забезпечити конституційно-правову основу для легітимного існування цих органів”, — зазначив Веніславський.
За його словами, боротьба з корупцією є одним із пріоритетів “Слуги народу” і особисто Президента Володимира Зеленського. Тож наразі дуже важливо забезпечити законність існування НАБУ і ДБР, щоб позбавити можливості заблокувати їх роботу зацікавленими сторонами.
При цьому він додав, що подібна ситуація склалась і у відношенні до незалежних регуляторних органів. “Для того, щоб не закладати міни під існуванням незалежних регуляторних органів, які передбачаються законами України, для того, щоб вони нормально функціонували і були максимально незалежними від органів державної виконавчої влади”, — пояснив нардеп необхідність надання відповідних повноважень голові держави.
Також він наголосив, що жодних корупційних ризиків у зв’язку із наданням голові держави додаткових повноважень немає, оскільки, зокрема, у відношенні до регуляторних органів він не матиме права формувати їх склад, а лише затверджувати голову після проведення відповідного конкурсу.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить Президенту утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань.