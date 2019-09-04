У Зеленського пояснили, навіщо йому право призначати й звільняти директорів НАБУ і ДБР

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Закріплення в Конституції права утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань за Президентом необхідно для легітимізації існування цих органів. Про це заявив народний депутат, представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський під час засідання Комітету з антикорупційної політики, передає кореспондент УНН.