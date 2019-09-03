Рада включила до порядку денного законопроект щодо призначення Президентом голів НАБУ і ДБР

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить Президенту утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення підтримали 282 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект закону про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань) пропонує оптимізацію повноважень глави держави. Після ухвалення закону за главою держави закріпляються реальні повноваження щодо утворення незалежних регуляторних органів, Національного антикорупційного бюро України, призначення на посади та звільнення з посад членів незалежних регуляторних органів, директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань.

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до Конституції України — до статті 106 — щодо утворення незалежних регуляторних органів, Національного антикорупційного бюро України, призначення на посади та звільнення з посад членів незалежних регуляторних органів, директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань.

При цьому спікер парламенту змушений був оголосити про продовження ранкового засідання Ради на 15 хвилин для того, щоб нардепи змогли завершити обговорення в проголосувати за постанову.

Нагадаємо, згідно з порядком денним засідання парламенту, протягом сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради 9-го скликання народні депутати України планують розглянути призначення та звільнення з посад директора НАБУ та ДБР.

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