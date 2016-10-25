Завтра КМУ и представители ООН и ВБ подпишут меморандум о сотрудничестве

"26 октября состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины, Представительством Организации Объединенных Наций и Группой Всемирного банка. Событие состоится во исполнение решения Правительства Украины о создании Целевого фонда многих партнеров для восстановления и развития мира в восточных регионах Украины", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что участниками мероприятия станут министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен и координатор системы ООН в Украине, Постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Вокер.

Место проведения: Клуб Кабинета Министров Украины, ул. Институтская, 7, г. Киев.