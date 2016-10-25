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Завтра КМУ і представники ООН і СБ підпишуть меморандум про співпрацю

Завтра КМУ і представники ООН і СБ підпишуть меморандум про співпрацю

Київ • УНН

 • 6561 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Завтра, 26 жовтня 2016 року відбудеться підписання Меморандуму щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Представництвом ООН та Групою Світового банку . Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.

“26 жовтня відбудеться підписання Меморандуму щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Представництвом Організації Об’єднаних Націй та Групою Світового банку. Подія відбудеться на виконання рішення Уряду України про створення Цільового фонду багатьох партнерів для відновлення та розбудови миру у східних регіонах України”, — сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що учасниками заходу стануть міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен та координатор системи ООН в Україні, Постійний представник ПРООН в Україні Ніл Вокер.

Місце проведення: Клуб Кабінету Міністрів України, вул. Інститутська, 7, м. Київ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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