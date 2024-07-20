Завтра графики отключений в Украине будут действовать в течение суток: когда и сколько очередей будут отключать

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение всех суток, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 21 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток», - говорится в сообщении.

По данным компании, с 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В остальные часы суток будет применена одна очередь отключений.

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