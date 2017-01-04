Завтра дорожает проезд в пригородных маршрутках Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 января. УНН. На З0% поднимут перевозчики стоимость проезда в маршрутках Ровно-Здолбунов завтра, 5 января. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердил начальник управления инфраструктуры и промышленности Ровенской ОГА Федор Мисюра.
По его словам, билет будет стоить уже не 9, а 12 грн.
"Такой шаг перевозчики объясняют увеличением размера минимальной зарплаты и подорожанием горючего. Стоимость перевозки поднимают с 50 до 65 копеек за 1 км. Повлиять на процесс администрация не может, потому в прошлом году правительство отменило согласование тарифов на междугородные и пригородные маршруты", - отметил Федор Мисюра.
Информации о подорожании стоимости проезда на других маршрутах Ровенской области пока нет.
Напомним, в Одессе планируют внедрить европейскую модель функционирования общественного транспорта "Единый оператор" и электронную систему оплаты за проезд.