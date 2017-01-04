Проїзд у приміських маршрутках Рівного відзавтра здорожчає
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 січня. УНН. На З0% піднімуть перевізники вартість проїзду в маршрутках Рівне—Здолбунів завтра, 5 січня. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердив начальник управління інфраструктури та промисловості Рівненської ОДА Федір Мисюра.
За його словами, квиток коштуватиме вже не 9, а 12 грн.
«Такий крок перевізники пояснюють збільшенням розміру мінімальної зарплати та подорожчанням пального. Вартість перевезення піднімають з 50 до 65 копійок за 1 км. Вплинути на процес адміністрація не може, бо торік уряд скасував погодження тарифів на міжміські та приміські маршрути», — зазначив Федір Мисюра.
Інформації про подорожчання вартості проїзду на інших маршрутах Рівненщини поки немає.
Нагадаємо, в Одесі планують впровадити європейську модель функціонування громадського транспорту “Єдиний оператор” та електронну систему оплати за проїзд.