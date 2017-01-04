Проїзд у приміських маршрутках Рівного відзавтра здорожчає

За його словами, квиток коштуватиме вже не 9, а 12 грн.

«Такий крок перевізники пояснюють збільшенням розміру мінімальної зарплати та подорожчанням пального. Вартість перевезення піднімають з 50 до 65 копійок за 1 км. Вплинути на процес адміністрація не може, бо торік уряд скасував погодження тарифів на міжміські та приміські маршрути», — зазначив Федір Мисюра.

Інформації про подорожчання вартості проїзду на інших маршрутах Рівненщини поки немає.

Нагадаємо, в Одесі планують впровадити європейську модель функціонування громадського транспорту “Єдиний оператор” та електронну систему оплати за проїзд.