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Завтра в Полтаву прибудет поезд Единение Украины "Трухановская Сич"

Завтра в Полтаву прибудет поезд Единение Украины "Трухановская Сич"

Киев • УНН

 • 8935 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 15 марта. УНН. Завтра на Южный вокзал Полтавы в 9:00 прибудет поезд Единение Украины "Трухановская Сич". О подробностях Всеукраинской акции корреспонденту УНН-Центр в эксклюзивном комментарии рассказал один из организаторов Николай Бондарь.

"После официальной части сторона, которая встречает поезд и те, кто прибыл объединятся. Планируется выступление военных капелланов. Далее участники акции делятся на группы, посетят достопримечательности города, а также учебные заведения Полтавы", - отметил Н.Бондарь.

В общем мероприятия распланированы на целый день и завершатся просмотром спектакля "Ночь на Ивана Купала" в Полтавском академическом областном театре кукол.

Добавим, Всеукраинская акция "Поезд Единение Украины Трухановская Сич" происходит уже в пятый раз. В рамках нынешней акции Полтава станет шестым городом, куда приедет поезд. В общем, "Трухановская Сич" посетит 13 городов. Следующим после Полтавы станет Харьков.

Напомним, 9 марта в Киеве стартовал пятый поезд Единение Украины "Трухановская Сич". На этот раз поезд отправился на север и центр Украины.

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