Завтра в Полтаву прибудет поезд Единение Украины "Трухановская Сич"

"После официальной части сторона, которая встречает поезд и те, кто прибыл объединятся. Планируется выступление военных капелланов. Далее участники акции делятся на группы, посетят достопримечательности города, а также учебные заведения Полтавы", - отметил Н.Бондарь.

В общем мероприятия распланированы на целый день и завершатся просмотром спектакля "Ночь на Ивана Купала" в Полтавском академическом областном театре кукол.

Добавим, Всеукраинская акция "Поезд Единение Украины Трухановская Сич" происходит уже в пятый раз. В рамках нынешней акции Полтава станет шестым городом, куда приедет поезд. В общем, "Трухановская Сич" посетит 13 городов. Следующим после Полтавы станет Харьков.

Напомним, 9 марта в Киеве стартовал пятый поезд Единение Украины "Трухановская Сич". На этот раз поезд отправился на север и центр Украины.