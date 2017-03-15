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Завтра до Полтави прибуде поїзд Єднання України "Труханівська Січ"

Завтра до Полтави прибуде поїзд Єднання України "Труханівська Січ"

Київ • УНН

 • 8936 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 15 березня. УНН. Завтра на Південний вокзал Полтави о 9:00 прибуде поїзд Єднання України “Труханівська Січ”. Про подробиці Всеукраїнської акції кореспонденту УНН-Центр в ексклюзивному коментарі розповів один з організаторів Микола Бондар.

“Після офіційної частини сторона, яка зустрічає потяг і ті, хто прибув об’єднаються. Планується виступ військових капеланів. Далі учасники акції поділяться на групи, відвідають визначні пам’ятки міста, а також навчальні заклади Полтави”, — зазначив М.Бондар.

Загалом заходи розплановані на цілий день і завершаться переглядом вистави “Ніч на Івана Купала” у Полтавському академічному обласному театрі ляльок.

Додамо, Всеукраїнська акція “Потяг Єднання України Труханівська Січ” відбувається вже вп’яте. В межах цьогорічної акції Полтава стане шостим містом, куди завітає потяг. Загалом, “Труханівська Січ” відвідає 13 міст. Наступним після Полтави стане Харків.

Нагадаємо, 9 березня у Києві стартував п’ятий потяг Єднання України “Труханівська Січ”. Цього разу поїзд вирушив на північ та центр України.

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