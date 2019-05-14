Беспорядки на Шри-Ланке: убит по крайней мере один мусульманин

КИЕВ. 14 мая. УНН. В понедельник, 13 мая, на Шри-Ланке по крайней мере один мусульманин был убит, десятки магазинов и мечетей разрушены в результате беспорядков, последовавших после взрывов в Пасхальное воскресенье, в результате которых погибли более 250 человек. Об этом пишет AP, ссылаясь на члена кабинета министров и лидера мусульманского конгресса Шри-Ланки Рауфа Хакима, передаёт УНН.