Беспорядки на Шри-Ланке: убит по крайней мере один мусульманин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В понедельник, 13 мая, на Шри-Ланке по крайней мере один мусульманин был убит, десятки магазинов и мечетей разрушены в результате беспорядков, последовавших после взрывов в Пасхальное воскресенье, в результате которых погибли более 250 человек. Об этом пишет AP, ссылаясь на члена кабинета министров и лидера мусульманского конгресса Шри-Ланки Рауфа Хакима, передаёт УНН.
По словам чиновника, мусульманина "зарубили насмерть" в понедельник на северо-западе Шри-Ланки, когда этнические сингальские групы напали на принадлежащие мусульманам магазины и дома.
Сообщалось также о случаях насилия в общине на западе Шри-Ланки.
Как пишет издание, в понедельник в регионе был введен полицейский комендантский час.
Как сообщал УНН, власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети и мессенджеры, в частности, Whatsapp, Viber и Facebook.