Заворушення на Шрі-Ланці: вбитий принаймні один мусульманин

КИЇВ. 14 травня. УНН. У понеділок, 13 травня, на Шрі-Ланці принаймні один мусульманин був убитий, десятки магазинів і мечетей зруйновані в результаті заворушень, що сталися після вибухів у Великодню неділю, в результаті яких загинули понад 250 осіб. Про це пише AP, посилаючись на члена кабінету міністрів і лідера мусульманського конгресу Шрі-Ланки Рауфа Хакіма, передає УНН.