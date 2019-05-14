Заворушення на Шрі-Ланці: вбитий принаймні один мусульманин
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У понеділок, 13 травня, на Шрі-Ланці принаймні один мусульманин був убитий, десятки магазинів і мечетей зруйновані в результаті заворушень, що сталися після вибухів у Великодню неділю, в результаті яких загинули понад 250 осіб. Про це пише AP, посилаючись на члена кабінету міністрів і лідера мусульманського конгресу Шрі-Ланки Рауфа Хакіма, передає УНН.
За словами чиновника, мусульманина "зарубали на смерть" в понеділок на північному заході Шрі-Ланки, коли етнічні сингальські групи напали на магазини і будинки, що належать мусульманам.
Повідомлялося також про випадки насильства в громаді на заході Шрі-Ланки.
Як пише видання, в понеділок в регіоні було введено поліцейську комендантську годину.
Як повідомляв УНН, влада Шрі-Ланки тимчасово заблокувала соціальні мережі і месенджери, зокрема, Whatsapp, Viber і Facebook.