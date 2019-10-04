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Завладение 20 млн долларов Ощадбанка: суд назначил залог экс-нардепу Березкину

Киев • УНН

 • 9124 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере почти 15 млн грн и ряда личных обязательств народному депутату 8-го созыва Станиславу Березкину, которого подозревают в незаконном завладении средствами АО "Ощадбанк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

Завладение 20 млн долларов Ощадбанка: суд назначил залог экс-нардепу Березкину

"В четверг, 3 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему нардепу VII и VIII созывов меру пресечения в виде залога в размере 14 983 800 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВАКС также обязал подозреваемого не оставлять без разрешения детектива, прокурора или суда населенный пункт, в котором он проживает. Подозреваемый должен сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или места работы.

Напомним, по делу о незаконном завладении 20 миллионами долларов Ощадбанка объявлено о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины народному депутату 8 созыва.

Как сообщалось ранее, досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 - начале 2014 годов организовал завладение средствами государственного банка АО "Сбербанк" в сумме 20 млн долларов США, привлекая к таким действям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения.

Так, по данным следствия, нардеп с сообщниками получили значительные средства под видом кредита, не предоставив банку достаточного обеспечения.

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