Завладение 20 млн долларов Ощадбанка: суд назначил залог экс-нардепу Березкину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере почти 15 млн грн и ряда личных обязательств народному депутату 8-го созыва Станиславу Березкину, которого подозревают в незаконном завладении средствами АО "Ощадбанк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.
"В четверг, 3 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему нардепу VII и VIII созывов меру пресечения в виде залога в размере 14 983 800 гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ВАКС также обязал подозреваемого не оставлять без разрешения детектива, прокурора или суда населенный пункт, в котором он проживает. Подозреваемый должен сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или места работы.
Напомним, по делу о незаконном завладении 20 миллионами долларов Ощадбанка объявлено о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины народному депутату 8 созыва.
Как сообщалось ранее, досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 - начале 2014 годов организовал завладение средствами государственного банка АО "Сбербанк" в сумме 20 млн долларов США, привлекая к таким действям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения.
Так, по данным следствия, нардеп с сообщниками получили значительные средства под видом кредита, не предоставив банку достаточного обеспечения.