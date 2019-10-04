Заволодіння 20 млн доларів Ощадбанку: суд призначив заставу екснардепу Березкіну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 15 млн грн та низки особистих зобов’язань народному депутату 8- го скликання Станіславу Березкіну, якого підозрюють у незаконному заволодінні коштами АТ "Ощадбанк". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.
"У четвер, 3 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав колишньому нардепу VII і VIII скликань запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 14 983 800 гривень",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ВАКС також зобов’язав підозрюваного не залишати без дозволу детектива, прокурора або суду населений пункт, у якому він проживає. Підозрюваний має повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Нагадаємо, у справі щодо незаконного заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку оголошено про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України народному депутату 8 скликання.
Як повідомлялося раніше, досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній "Креатив" наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ "Ощадбанк" у сумі 20 млн доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.
Так, за даними слідства, нардеп зі спільниками отримали значні кошти під виглядом кредиту, не надавши банку достатнього забезпечення.