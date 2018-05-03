Завершены работы по локализации пожара на территории технической площадки в Балаклее - Министерство обороны

Угрозы хранилищам боеприпасов нет.

"Для дежурства на месте происшествия задействованы пожарные расчеты Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 4 пожарных танка, инженерная машина разграждения, пожарные автомобили и другая техника", - указано в сообщении.

В режиме готовности находятся авиационные средства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые используются для тушения.

Как сообщал УНН, основные очаги пожара на арсеналах в Балаклее локализованны.