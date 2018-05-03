Завершены работы по локализации пожара на территории технической площадки в Балаклее - Министерство обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на 23:00 3 мая пожарными расчетами Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершены работы по локализации пожара на территории не разминированной технической площадки. На данном участке наблюдаются одиночные взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Угрозы хранилищам боеприпасов нет.
"Для дежурства на месте происшествия задействованы пожарные расчеты Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 4 пожарных танка, инженерная машина разграждения, пожарные автомобили и другая техника", - указано в сообщении.
В режиме готовности находятся авиационные средства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые используются для тушения.
Как сообщал УНН, основные очаги пожара на арсеналах в Балаклее локализованны.