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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Завершено роботи щодо локалізації пожежі на території технічного майданчику у Балаклії - Міністерство оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 23:00 3 травня пожежними розрахунками Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій завершено роботи щодо локалізації пожежі на території не розмінованого технічного майданчику. На зазначеній ділянці спостерігаються поодинокі вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Завершено роботи щодо локалізації пожежі на території технічного майданчику у Балаклії - Міністерство оборони

Загрози сховищам боєприпасів немає.

“Для чергування на місці події задіяні пожежні розрахунки Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій, 4 пожежних танки, інженерна машина розгородження, пожежні автомобілі та інша техніка”, — вказано у повідомленні.

В режимі готовності перебувають авіаційні засоби Державної служби з надзвичайних ситуацій, які використовуються для гасіння.

Як повідомляв УНН, основні осередки пожежі на арсеналах у Балаклії локалізовано.

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