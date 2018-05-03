Завершено роботи щодо локалізації пожежі на території технічного майданчику у Балаклії - Міністерство оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 23:00 3 травня пожежними розрахунками Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій завершено роботи щодо локалізації пожежі на території не розмінованого технічного майданчику. На зазначеній ділянці спостерігаються поодинокі вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Загрози сховищам боєприпасів немає.
“Для чергування на місці події задіяні пожежні розрахунки Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій, 4 пожежних танки, інженерна машина розгородження, пожежні автомобілі та інша техніка”, — вказано у повідомленні.
В режимі готовності перебувають авіаційні засоби Державної служби з надзвичайних ситуацій, які використовуються для гасіння.
Як повідомляв УНН, основні осередки пожежі на арсеналах у Балаклії локалізовано.