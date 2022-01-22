Благодаря искусственному интеллекту ученым удалось определять возраст людей и сколько им осталось жить
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. С помощью искусственного интеллекта ученым удалось определять возраст людей и сколько им осталось жить. Для этого требуется только сканирование сетчатки глаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.
Детали
Ученые отмечают, что алгоритм настолько точен, что угадал возраст почти 47 000 человек с точностью до трех с половиной лет.
Исследования проводились с людьми среднего и пожилого возраста. В этом списке оказались в основном те, у кого, по мнению нейросети, сетчатка выглядела старше их фактического возраста. Если алгоритм предсказывал, что сетчатка человека на год старше его фактического возраста, риск смерти по любой причине в последующие 11 лет рос на 2 процента. Выводы вытекают исключительно из фактических наблюдений.
“Значительная связь между возрастными изменениями сетчатки и смертностью вместе с доказательствами связи между глазом и мозгом подтверждают, что сетчатка является „окном“ неврологических заболеваний”, — рассказывают авторы.