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15 марта, 19:03 • 108104 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147062 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125827 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119190 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106123 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102051 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95318 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Благодаря искусственному интеллекту ученым удалось определять возраст людей и сколько им осталось жить

Благодаря искусственному интеллекту ученым удалось определять возраст людей и сколько им осталось жить

Киев • УНН

 • 54996 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. С помощью искусственного интеллекта ученым удалось определять возраст людей и сколько им осталось жить. Для этого требуется только сканирование сетчатки глаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Ученые отмечают, что алгоритм настолько точен, что угадал возраст почти 47 000 человек с точностью до трех с половиной лет.

Исследования проводились с людьми среднего и пожилого возраста. В этом списке оказались в основном те, у кого, по мнению нейросети, сетчатка выглядела старше их фактического возраста. Если алгоритм предсказывал, что сетчатка человека на год старше его фактического возраста, риск смерти по любой причине в последующие 11 лет рос на 2 процента. Выводы вытекают исключительно из фактических наблюдений.

“Значительная связь между возрастными изменениями сетчатки и смертностью вместе с доказательствами связи между глазом и мозгом подтверждают, что сетчатка является „окном“ неврологических заболеваний”, — рассказывают авторы.

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