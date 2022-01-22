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Завдяки штучному інтелекту науковцям вдалося визначати вік людей та скільки їй залишилося жити

Завдяки штучному інтелекту науковцям вдалося визначати вік людей та скільки їй залишилося жити

Київ • УНН

 • 54998 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. За допомогою штучного інтелекта науковцям вдалося визначати вік людини та скільки їй залишилося жити. Для цього потрібне лише сканування сітківки ока. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science Alert.

Деталі

Вчені зазначають, що алгоритм настільки точний, що вгадав вік майже 47 000 людей з точністю до трьох з половиною років.

Дослідження проводились із людьми середнього та похилого віку. У цьому списку опинилися здебільшого ті, у кого, на думку нейромережі, сітківка виглядала старшою їх фактичного віку. Якщо алгоритм передбачав, що сітківка людини на рік старша його фактичного віку, ризик смерті з будь-якої причини в наступні 11 років зростав на 2 відсотки. Висновки випливають виключно з фактичних спостережень.

“Значний зв’язок між віковими змінами сітківки та смертністю разом з доказами зв’язку між оком і мозком підтверджують, що сітківка є „вікном“ неврологічних захворювань”, — розповідають автори.

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