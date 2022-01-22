Завдяки штучному інтелекту науковцям вдалося визначати вік людей та скільки їй залишилося жити
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. За допомогою штучного інтелекта науковцям вдалося визначати вік людини та скільки їй залишилося жити. Для цього потрібне лише сканування сітківки ока. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science Alert.
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Вчені зазначають, що алгоритм настільки точний, що вгадав вік майже 47 000 людей з точністю до трьох з половиною років.
Дослідження проводились із людьми середнього та похилого віку. У цьому списку опинилися здебільшого ті, у кого, на думку нейромережі, сітківка виглядала старшою їх фактичного віку. Якщо алгоритм передбачав, що сітківка людини на рік старша його фактичного віку, ризик смерті з будь-якої причини в наступні 11 років зростав на 2 відсотки. Висновки випливають виключно з фактичних спостережень.
“Значний зв’язок між віковими змінами сітківки та смертністю разом з доказами зв’язку між оком і мозком підтверджують, що сітківка є „вікном“ неврологічних захворювань”, — розповідають автори.