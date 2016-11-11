Благодаря оператору лотерей "М.С.Л." более 200 детей имеют возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием

"Конечно, тренеры всегда искренне радуются, когда их подопечные достигают высоких результатов. Самая большая радость в нашей команде была весной этого года, когда на Открытом чемпионате Украины по фигурному катанию на коньках среди любителей мы получили 11 медалей, семь из которых золотые, а три - серебряные. В тот раз каждый второй участник чемпионата привез в Богуслав медаль. Это был настоящий праздник", - сказал тренер фигуристов "Ледограя" А.Савченко.

Также тренер отметил, что главная задача для подопечных - участие в детско-юношеском чемпионате Украины, который проводится под эгидой Федерации хоккея Украины.

Всего за два года "Ледограй" стал ареной проведения общенациональных и региональных соревнований по хоккею и фигурному катанию, площадкой для постоянных тренировок известных спортсменов не только из Украины, но и других стран мира.

Напомним, несколько лет назад, в рамках социальной помощи, "М.С.Л." построил ледовую арену "Ледограй". На то время бюджет "Ледограя" составил более 20 млн грн. Теперь ледовая арена признана в Европе и считается одной из лучших в Украине.

Всего за средства оператора государственных лотерей "М.С.Л." в Украине построили дворцы спорта в Харькове, Одессе и Запорожье, водно-спортивную базу "Нептун" в Севастополе, водно-спортивный комплекс в Днепропетровске, шахматный дворец и крытый велотрек во Львове, стадион "Юбилейный" в Полтаве, в Киеве - теннисные корты в Жулянах, легкоатлетический манеж на Березняках, ледовый дворец "Льдинка".