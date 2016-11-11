Благодаря оператору лотерей "М.С.Л." более 200 детей имеют возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За два года существования Универсального учебно-тренировочного центра "Ледограй", который является социальным проектом оператора государственных лотерей "М.С.Л.", возможность заниматься зимними видами спорта получили более 200 детей. Молодые спортсмены уже получили немало медалей на Открытом чемпионате Украины, передает УНН со ссылкой на всеукраинскую лотерейную газету "Азарт".
"Конечно, тренеры всегда искренне радуются, когда их подопечные достигают высоких результатов. Самая большая радость в нашей команде была весной этого года, когда на Открытом чемпионате Украины по фигурному катанию на коньках среди любителей мы получили 11 медалей, семь из которых золотые, а три - серебряные. В тот раз каждый второй участник чемпионата привез в Богуслав медаль. Это был настоящий праздник", - сказал тренер фигуристов "Ледограя" А.Савченко.
Также тренер отметил, что главная задача для подопечных - участие в детско-юношеском чемпионате Украины, который проводится под эгидой Федерации хоккея Украины.
Всего за два года "Ледограй" стал ареной проведения общенациональных и региональных соревнований по хоккею и фигурному катанию, площадкой для постоянных тренировок известных спортсменов не только из Украины, но и других стран мира.
Напомним, несколько лет назад, в рамках социальной помощи, "М.С.Л." построил ледовую арену "Ледограй". На то время бюджет "Ледограя" составил более 20 млн грн. Теперь ледовая арена признана в Европе и считается одной из лучших в Украине.
Всего за средства оператора государственных лотерей "М.С.Л." в Украине построили дворцы спорта в Харькове, Одессе и Запорожье, водно-спортивную базу "Нептун" в Севастополе, водно-спортивный комплекс в Днепропетровске, шахматный дворец и крытый велотрек во Львове, стадион "Юбилейный" в Полтаве, в Киеве - теннисные корты в Жулянах, легкоатлетический манеж на Березняках, ледовый дворец "Льдинка".