Завдяки оператору лотерей “М.С.Л.” більше 200 дітей мають можливість займатися хокеєм та фігурним катанням
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. За два роки існування Універсального навчально-тренувального центру “Льодограй”, який є соціальним проектом оператора державних лотерей “М.С.Л.”, можливість займатися зимовими видами спорту отримали понад 200 дітей. Молоді спортсмени вже здобули чимало медалей на Відкритому чемпіонаті України, передає УНН з посиланням на всеукраїнську лотерейну газету “Азарт”.
“Звичайно, тренери завжди щиро радіють, коли їхні підопічні досягають найвищих результатів. Найбільша радість у нашій команді була весною цього року, коли на Відкритому чемпіонаті України з фігурного катання на ковзанах серед аматорів ми здобули 11 медалей, сім з яких золоті, а три — срібні. Того разу кожен другий учасник чемпіонату привіз до Богуславу медаль. Це було справжнє свято”, — сказав тренер фігуристів “Льодограю” А.Савченко.
Також тренер зазначив, що головне завдання для підопічних — участь у дитячо-юнацькому чемпіонаті України, який проводиться під егідою Федерації хокею України.
Всього за два роки “Льодограй” став ареною проведення загальнонаціональних та регіональних змагань із хокею та фігурного катання, майданчиком для постійних тренувань відомих спортсменів не лише з України, а й інших держав світу.
Нагадаємо, декілька років тому, в рамках соціальної допомоги, “М.С.Л.” побудував льодову арену “Льодограй”. На той час бюджет “Льодограю” склав понад 20 млн грн. Тепер льодова арена визнана у Європі і вважається однією з найкращих в Україні.
Загалом за кошти оператора державних лотерей “М.С.Л.” в Україні було збудовано палаци спорту в Харкові, Одесі та Запоріжжі, водно-спортивна база “Нептун” в Севастополі, водно-спортивний комплекс в Дніпропетровську, шаховий палац і критий велотрек у Львові, стадіон “Ювілейний” в Полтаві, в Києві — тенісні корти в Жулянах, легкоатлетичний манеж на Березняках, льодовий палац “Крижинка”.