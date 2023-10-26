Нанесли ущерб "Укрзализныце" на более 206 млн грн: будут судить двух человек из-за махинаций при закупке газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Накануне НАБУ и САП завершили расследование по подозрению двух участников схемы закупки газа для «Укрзализныци» по завышенным ценам. Речь идет об экс-руководителе филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» и владельце частного общества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.
Детали
Как выяснили детективы, с декабря 2016 по январь 2020 годов должностные лица филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки «голубого топлива» в обход тендерных процедур.
Кроме того, участники схемы согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая в разные периоды составляла от 200 до 1000 грн на тыс. куб. м. При этом должностные лица АО «Укрзализныця» были проинформированы о более выгодных ценовых предложениях, которые поступали от участников рынка газа.
««Зародбели» деньги они разделили между широким кругом участников сговора.
В результате реализации схемы «Укрзализныця» понесла убытки на более 206 млн грн, указали в НАБУ.
Напомним
9 июня САП и НАБУ сообщили о подозрении 4 лицам, организовавшим закупку газа для «Укрзализныци» в обход тендерных процедур по завышенной цене.