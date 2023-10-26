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Завдали збитків "Укрзалізниці" на понад 206 млн грн: судитимуть двох осіб через махінації при закупівлі газу

Київ • УНН

 • 81759 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Напередодні НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою двох учасників схеми закупівлі газу для «Укрзалізниці» за завищеними цінами. Йдеться про екскерівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та власника приватного товариства. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національне антикорупційне бюро.

Завдали збитків "Укрзалізниці" на понад 206 млн грн: судитимуть двох осіб через махінації при закупівлі газу

Деталі

Як з’ясували детективи, з грудня 2016 по січень 2020 років службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур.

Крім того, учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому посадовці АТ «Укрзалізниця» були поінформовані про вигідніші цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу.

«Зародбелі» гроші вони розділили між широким колом учасників змови.

Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на понад 206 млн грн, вказали в НАБУ.

Нагадаємо

9 червня САП та НАБУ повідомили про підозру 4 особам, що організували закупівлю газу для «Укрзалізниці» в обхід тендерних процедур за завищеною ціною.

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